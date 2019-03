Luis Enrique: "La Real Sociedad mereció ganar el anterior partido en Anoeta"

El juego de la Real Sociedad

"Están estructurados para jugar tanto en corto como en largo, como bloque es un equipo que presiona muy bien. Eusebio está haciendo un grandísimo trabajo".

Sus convocatorias

"Alguien se tiene que quedar fuera, sigo opinando lo mismo de todos, pero ese es el trabajo del entrenador".

"La Real mereció ganar"

"Espero que no se repita el otro partido de Anoeta. El resultado fue injusto, la Real Sociedad mereció ganar ese partido, es un reto atractivo".

La importancia de Rakitic

"Rakitic ha sido, es y será importante para el club, de los temas no futbolísticos no voy a hablar".

El día llegará

"Llegar a las conclusiones es fácil. Está más cerca el día que vamos a ganar en San Sebastián".

Charcarrillo con Rakitic

"A ver si al final voy a ir yo solo al puente... Rakitic es una persona de 10 dentro y fuera del campo, pero no quiero darle mucha importancia".

Sobre su renovación

"No tengo nada que decir".

La trampa del doble partido

"El objetivo es ganar el partido, el hecho de jugar dos partidos en lugar de uno cambia la perspectiva del partido, pero todos somos conscientes del rival y del estadio en el que jugaremos".

La lesión de Rafinha

"En principio es baja para unos días, su evolución dictará si está disponible o no".

La sequía de Neymar no le preocupa

"Lo que veo de Neymar es lo que he visto en los años en los que hemos estado aquí. Siempre tiene la misma alegría a la hora de entrenar, de vivir su vida... Le veo con la personalidad necesaria para ser un jugador determinante".

La salida de Abelardo

"El fútbol no sabe de pasados ni de sentimientos. Es en cierta parte lógico, pero lo que ha hecho Abelardo con el Sporting es milagroso. Subió al equipo de Segunda y mantuvo al equipo en Primera con la peor plantilla de la Liga claramente. Valoro mucho lo que ha hecho y se le valorará en su justa medida con el paso del tiempo".

Sobre las rotaciones

"El objetivo colectivo está por encima de cualquier objetivo individual".

"De todos los colores"

"Como las he vivido de todos los colores en San Sebastián, me da igual lo que ha pasado. Sólo sé que está más cerca el día que ganemos allí otra vez".

La situación en la Liga

"A nosotros sólo nos vale ganar y sólo deseo que los que tenemos por encima en la tabla pierdan. No se puede descartar a ninguno de los cuatro primeros".

El papel de Arda

"No creo que haya una evolución. Arda Turan está jugando más como punta, pero que juegue de interior son soluciones para el equipo y para él".

Su opinión de Van Gaal

"A Van Gaal tuve la fortuna de tenerlo en el Barcelona y tengo una buena opinión de él. Fue uno de los mejores entrenadores que tuve, muy pasional, con carácter, pero uno de los mejores entrenadores que he tenido".

"La idea de Van Gaal se adaptaba a la del Barcelona. Era una persona muy metódica y exigente, con una serie de normas que llevaba hasta el final. Guardo muy buenos recuerdos y muy buenas anécdotas de Van Gaal".

La renovación de Messi

"No hablo más de cosas extradeportivas, me he pronunciado por activa y por pasiva de lo que deseo para el club y los jugadores".

Los 18 jugadores que viajarán a San Sebastián son: Cillessen, Masip, Sergi Roberto, Macherano, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Digne, Sergio Bsquets, André Gomes, Rakitic, Denis Suárez, Iniesta, Arda, Messi, Luis Suárez, Neymar y Paco Alcácer.