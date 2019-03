Luis Enrique, sobre que Valverde le sustituya en el Barça: "Es lógico, es uno de los mejores"

Eliminatoria de Copa contra el Athletic de Bilbao

"Será una eliminatoria difícil y atractiva. El Athletic nos suele generar problemas con la presión".

"El Athletic no cambiará su forma de jugar. En Liga estuvimos muy bien y aún así nos crearon problemas".

"Jugar contra el Athletic siempre presenta complicaciones. El ambiente será el de cada día en San Mamés: fútbol y apoyo".

¿Masip o Ter Stegen?

"No publico alineaciones hasta que no se las comunico a los futbolistas...y no es el caso".

"Mañana sabréis si juega Masip o Ter Stegen. Masip está preparado, como todos".

"Hace días que tengo decidido qué portero jugará en San Mamés".

¿Alcácer para la Copa?

"No distingo competiciones para utilizar a mis jugadores".

"Los sudamericanos han tenido días de vacaciones pero están preparados. Tuvieron tarea física. Estoy gratamente sorprendido [...] El tridente ha vuelto mejor de lo que se había ido".

Sobre su posible adiós tras su paso por el Barça

"Fui claro cuando me pronuncié sobre mi futuro. No creo que haya dudas. No tengo nada más que comentar".

"He aprendido en el fútbol que el futuro no existe. Cuando más planifico, peor. Hay que disfrutar del día a día".

Valverde, ¿su sustituto?

"Es uno de los de mejores de La Liga. Tiene un alto nivel. Es lógico que haya rumores".

Anuncia rotaciones para seguir luchando

"Enero será vital para seguir aspirando a todo. Tenemos que mejorar y ser más competitivos cada día".

"Las rotaciones no han acabado. Hay muchos partidos. Los fichajes fueron satisfactorios. Necesitamos más de 11 jugadores".

"Sería una gran noticia disputar 19 partidos en tres meses, pero para ello necesitamos un buen bloque y rotar".

"Perseguir y ser perseguido en la tabla tiene su dificultad. Debemos mejorar resultados y rendimiento".

Balance de Arda y Aleix Vidal

"Son importantes para el equipo. Tuvieron una situación complicada y se adaptaron".

No descarta refuerzos invernales

"Como club, siempre tenemos que estar abiertos a reforzarnos pero estoy contento con la plantilla desde el primer día".

Sobre la operación de Yeray por su cáncer

"Todos deseamos que Yeray se recupere y que pueda disfrutar y hacer disfrutar".

Descarta a Denis, Aleix y Mathieu, ya con el alta

Así pues, la lista de los 18 convocados es la siguiente: Ter Stegen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Arda, A.Iniesta, Suárez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes y Umtiti.