Luis Enrique, sobre el Premio 'The Best': "No he visto la televisión en la última semana, por lo que me privo de ver algunos 'shows'"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este martes que respalda "al cien por cien" la decisión de sus jugadores de no acudir este lunes por la tarde a la gala de entrega de los premios 'The Best' de la FIFA, en el que varios de ellos formaron parte del mejor once inicial del año, dado que "prevalece" lo deportivo al resto.

"Hubiera respaldado cualquier decisión, en este caso la respaldo al cien por cien porque prevalece lo deportivo por encima de todo. Que haya más o menos críticas o jaleo forma parte del mercado en el que nos movemos", señaló en rueda de prensa.

Pese a que Leo Messi estaba nominado al premio 'The Best', que finalmente ganó Cristiano Ronaldo (Real Madrid), y que el argentino junto a Gerard Piqué, Andrés Iniesta y Luis Suárez formaron parte del FIFA 'FIFPro World11', los jugadores y el club blaugrana apostaron por no acudir a la gala en Zúrich (Suiza) para preparar mejor el partido de vuelta de la Copa de este miércoles en el Camp Nou.

"En principio la decisión de ir o no a un premio es individual y depende de ellos y como entrenador solo puedo que reforzar su decisión. Son jugadores de futbol, se deben a su club. Hay una situación deportiva que está por encima", explicó el técnico blaugrana.

Por otro lado, al ser preguntado por el discurso de Cristiano Ronaldo al recoger el premio 'The Best', fue escueto: "Tengo mucha suerte porque no he visto la tele en la última semana. Me privo de ver algunos 'shows' o espectáculos que me cuentan".