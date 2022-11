¡Por fin! ya tenemos aquí el anuncio de la Lotería de Navidad 2022, un spot en el que este año Loterías y Apuestas del Estado ha vuelto a recurrir a los ingredientes fundamentales de cada uno de sus cortometrajes navideños: la magia de compartir, la ilusión, la honestidad y la amistad.

Para este año la institución recurre de nuevo a la tradición, al cuidado con el que se forjan las buenas amistades y a los sueños que permitirá cumplir ese 'Gordo' que todo el mundo ansia que le toque. El spot se compone de 3 historias rutinarias que la magia de la lotería convierte en extraordinarias.

Una de esas historias la protagonizan dos mujeres, una de ellas española que con mucha dedicación se esfuerza por ayudar a 'Vika', una extranjera a adaptarse a nuestro país considerándola una amiga más con la que compartir la ilusión de este sorteo. Esteban es el pastor protagonista de 'El Viaje', y no duda en dejar sus prados para ir caminando con sus ovejas hasta la ciudad, más concretamente al hospital para entregar en mano a su compañero de juego el décimo que comparten desde siempre cada 22 de diciembre. Ulises y su solitario dueño se encuentran por casualidad un décimo premiado con el Gordo que no es para ellos sino para Julia de las 'Tres orquídeas' y que aunque no en un primer impulso acaban buscando para devolverle el premio que le corresponde.