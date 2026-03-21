Lotería Nacional
Sorteo Extraordinario del Día del Padre hoy sábado 21 de marzo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional del Día del Padre de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 21 de marzo, que reparte 105 millones de euros.
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SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE
El segundo premio de la Lotería Nacional del Día del Padre de hoy sábado 21 de marzo está dotado de 250.000 euros, es decir, 25.000 euros el décimo. También se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al segundo premio de 15.325 euros.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE
El primer premio de la Lotería Nacional del Día del Padre está dotado de 1.300.000 euros a la serie, es decir, 130.000 euros el décimo. También se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 24.000 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el bote millonario del Sorteo extraordinario del Día del Padre.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE
La emisión del sorteo de la Lotería Nacional del Día del Padre de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE
La Lotería Nacional del Día del Padre de hoy, sábado 21 de marzo dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional del Día del Padre mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE
El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del Día del Padre de hoy reparte un premio exclusivo de 15.000.000 de euros a un único décimo. Un primer premio de 1.300.000 euros a la serie y un segundo premio de 250.000 euros a la serie.
LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del Día del Padre en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 21 de marzo que reparte un premio especial de 15 millones de euros a un solo décimo premiado.
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