Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería Nacional

Sorteo Extraordinario del Día del Padre hoy sábado 21 de marzo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo

Sigue el sorteo de la Lotería Nacional del Día del Padre de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 21 de marzo, que reparte 105 millones de euros.

Sorteo Extraordinario del D&iacute;a del Padre hoy s&aacute;bado 21 de marzo: Comprobar d&eacute;cimo de la Loter&iacute;a Nacional, en directo

Sorteo Extraordinario del Día del Padre hoy sábado 21 de marzo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE

El segundo premio de la Lotería Nacional del Día del Padre de hoy sábado 21 de marzo está dotado de 250.000 euros, es decir, 25.000 euros el décimo. También se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al segundo premio de 15.325 euros.

PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE

El primer premio de la Lotería Nacional del Día del Padre está dotado de 1.300.000 euros a la serie, es decir, 130.000 euros el décimo. También se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 24.000 euros.

PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE

Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el bote millonario del Sorteo extraordinario del Día del Padre.

DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE

La emisión del sorteo de la Lotería Nacional del Día del Padre de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.

HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE

La Lotería Nacional del Día del Padre de hoy, sábado 21 de marzo dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional del Día del Padre mantén actualizada esta página en tu navegador.

PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del Día del Padre de hoy reparte un premio exclusivo de 15.000.000 de euros a un único décimo. Un primer premio de 1.300.000 euros a la serie y un segundo premio de 250.000 euros a la serie.

LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DEL PADRE: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del Día del Padre en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 21 de marzo que reparte un premio especial de 15 millones de euros a un solo décimo premiado.

Publicidad

Loterías

Sorteo Extraordinario del Día del Padre hoy sábado 21 de marzo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo

Sorteo Extraordinario del Día del Padre hoy sábado 21 de marzo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo

Comprobar Sorteo de la Lotería Nacional: resultado del Sorteo Extraordinario del Día del Padre

Comprobar Sorteo de la Lotería Nacional: resultado del Sorteo Extraordinario del Día del Padre del sábado 21 de marzo 2026

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Día del Padre de la Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Día del Padre de la Lotería Nacional del sábado 21 de marzo 2026

Premios del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional
Lotería Nacional

Premios del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional del sábado 21 de marzo 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído el bote de 50 millones de euros del Euromillones, los 2,5 millones de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 20 de marzo de 2026

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de marzo de 2026

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha agraciado al número 03, 05, 11, 20, 28 y 43, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 6.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 20 de marzo de 2026

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 y comprueba el resultado del Cuponazo y Super Once.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 20 de marzo de 2026

Euromillones comprobar

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 20 de marzo de 2026

Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional

Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional del sábado 21 de marzo 2026

Publicidad