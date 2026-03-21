Sorteo Extraordinario del Día del Padre hoy sábado 21 de marzo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo

La Lotería Nacional del Día del Padre de hoy, sábado 21 de marzo dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional del Día del Padre mantén actualizada esta página en tu navegador.