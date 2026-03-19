Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo: Comprueba los resultados de hoy 19 de marzo

Es 19 de marzo, el Día del Padre, y un año más la ONCE ha celebrado el Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre. Un sorteo reparte más de un millón de premios en total.

En Antena3 Noticias puedes comprobar si eres el ganador del gran premio de 17 millones de euros y otros 99 premios de 40.000 €. Además hay otros millones de premios.

Los boletos participantes se han adquirido en los puntos de venta o personal agente vendedor de JuegosONCE. Aunque también puedes a través de los canales físicos donde se venden los productos de loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE, desde quioscos de prensa, gasolineras o supermercados.

Premios del sorteo

17.000.000 € para el cupón con las cinco cifras y serie

99 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras

900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras

9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras

90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras

900.000 premios de 5 € a la última cifra

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