Sorteo ONCE
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo: Comprueba los resultados de hoy 19 de marzo
Sigue en directo el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre. Mantén la página actualizada para no perderte los resultados.
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Es 19 de marzo, el Día del Padre, y un año más la ONCE ha celebrado el Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre. Un sorteo reparte más de un millón de premios en total.
En Antena3 Noticias puedes comprobar si eres el ganador del gran premio de 17 millones de euros y otros 99 premios de 40.000 €. Además hay otros millones de premios.
Los boletos participantes se han adquirido en los puntos de venta o personal agente vendedor de JuegosONCE. Aunque también puedes a través de los canales físicos donde se venden los productos de loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE, desde quioscos de prensa, gasolineras o supermercados.
Premios del sorteo
- 17.000.000 € para el cupón con las cinco cifras y serie
- 99 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras
- 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras
- 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras
- 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras
- 900.000 premios de 5 € a la última cifra
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Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Premio a las cuatro cifras
En caso de que coincidan las 4 últimas cifras (2181) de tu cupón, el premio que consigues es de 1.500 euros al cupón.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Premio a las cinco cifras
Recuerda que en caso de que las cinco cifras de tu cupón coincidan con las del primer premio, que ha sido para el número 72181, tu cupón está premiado con 40.000 euros.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Cobrar décimos
Si has tenido la gran suerte de que tu cupón se uno de los premiados, debes saber que es posible cobrarlos en los puntos de venta y cobro autorizados.
En caso de que hayas adquirido el cupón en la página de JuegosONCE, se te ingresará en tu cuenta virtual.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Tributación
El primer premio de 17 millones de euros tributa al 20% sobre la cantidad que excede los 40.000 €, lo que supone una retención de 3.392.000 €. El ganador recibirá un importe neto de 13.608.000 €.
El resto de premios están exentos de impuestos, por lo que si ganas 40.000 €, 1.500 €, 100 € o 10 €, recibirás el importe íntegro.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Resultados
Ya conocemos el resultado del Sorteo diario del Día del Padre 2024 de la ONCE de hoy! Te recordamos que el primer premio del sorteo de hoy, jueves 19 de marzo, dotado de 17.000.000 de euros, ha sido para el número 72181, serie 72. Esperamos que hayas sido uno de los afortunados.
¡Muchas gracias por haber seguido el Sorteo del Día del Padre en directo con nosotros!
Recuerda que puedes comprobar el resultado de los sorteos diarios de lotería a través de la página de Loterías de Antena 3 Noticias.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Sexto premio
Los números acabados en 1 han sido premiados con el reintegro en el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE.
Con este premio se devuelve el precio del cupón del sorteo de hoy, 5 euros.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Quinto premio
Los números que coinciden con las 2 últimas cifras (81) del cupón ganador tienen un premio de 100 euros al cupón.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Cuarto premio
Si en tu cupón llevas las 3 últimas cifras (181) del número tienes un premio de 10 euros al cupón.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Tercer premio
Si coinciden las 4 últimas cifras (2181) de tu cupón tienes un premio de 1.500 euros al cupón.
Aunque no son los 17.000.000 de euros del primer premio, para gastarlo en algún capricho viene genial.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Segundo premio
Si las cinco cifras de tu cupón coinciden con las del primer premio, 72181, tu cupón está premiado con 40.000 euros.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Primer premio
El primer premio del Sorteo Diario del Día del Padre de la ONCE 2024 de hoy, 19 de marzo del 2024, dotado de 17.000.000 de euros, ha sido para el número 72181, de la serie 72.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo |
¡Comienza el Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE!
Sigue el sorteo en directo con nosotros manteniendo la página actualizada. Consulta el resultado y todos los números premiados del sorteo de este jueves 19 de marzo.
¡Mucha suerte a todos los participantes!
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo |
¡Faltan unos minutos para que comience el sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE 2026!
Ten a la vista todos tus números del Cupón del Día del Padre. Recuerda que puedes ser el ganador de un premio de 17.000.000 de euros, así como de otros de 40.000, 1.500, 100, 10 y 5 euros.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Quinto y sexto premio
90.000 cupones recibirán 10 euros en este sorteo acertando las 2 últimas cifras, consiguiendo el quinto premio.
Y por último, si tu cupón termina en la misma última cifra que el número premiado, te llevas 5 €. Con 900.000 premios disponibles.
¿Será el tuyo uno de ellos?
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Cuarto premio
No pierdas la esperanza, porque si tienes las 3 últimas cifras del número premiado, te llevas 100 €. Hay 9.000 premios esperando a sus ganadores.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo |
El tercer premio del Sorteo del Día del Padre consta de 900 premios si llevas las 4 últimas cifras acertadas.
En el caso de ser uno de los afortunados el premio es de 1.500 euros al cupón.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Segundo premio
El segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE consta de 99 premios de 40.000 euros al cupón, si se aciertan las 5 cifras.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Primer premio
El primer premio del Sorteo Diario del Día del Padre de la ONCE es de 1 único premio de 17.000.000 de euros al cupón si aciertas las 5 cifras y la serie.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Última oportunidad
En cinco minutos finaliza el tiempo para comprar los décimos y participar en el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE que reparte un premio principal de 17 millones de euros, además de miles de premios más.
Si todavía no lo has comprado, aún estás a tiempo de hacerlo en los en cualquier punto de venta o personal agente vendedor de JuegosONCE, así como en los canales de venta oficiales de la ONCE.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Sigue el sorteo con nosotros
Les recordamos que pueden comprobar su cupón del Sorteo extraordinario del Día del Padre de la ONCE o de cualquiera de los sorteos de la ONCE en nuestra web de Antena 3 Noticias.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | ¿Cuánto vale el décimo?
El sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE comienza a las 21:25 horas. Si quieres participar puedes adquirir un décimo en los puntos de venta oficiales.
A través de internet puedes hacerlo desde la página web, solo tienes que acceder a tu cuenta con tu DNI y contraseña o bien registrarte en JuegosONCE de manera totalmente gratuita y comprar el décimo que tiene un coste de 5 euros.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | ¿Y si me toca?
En el caso de que seas uno de los afortunados con uno de los millones de premios que reparte el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE se cobra de forma diferente dependiendo de cómo has adquirido el cupón.
- Si lo has comprado online el importe se recibirá en su cuenta de usuario
- Si lo has comprado en un punto de venta físico, se puede cobrar siguiendo los procedimientos habituales de la ONCE, dependiendo del importe obtenido
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | ¿Cuántos números participan?
En el bombo del Cupón Extra del Día del Padre hay 100.000 números distintos, comprendidos entre el 00000 y el 99.999.
Cada uno dispone de 100 series diferentes, un modelo que permite que un mismo número pueda generar múltiples premios en caso de resultar ganador, lo que amplía el alcance del reparto.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Horario
El Sorteo diario de la ONCE del Día del Padre de hoy, jueves 19 de marzo dará comienzo a las 21:25 horas (horario peninsular).
Mantén esta página actualizada si quieres conocer en directo los resultados del Sorteo del Día del Padre 2026.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | ¿Cuánto se lleva Hacienda?
La persona con el cupón ganador no es la única que gana, Hacienda también se lleva una parte de su premio. Aunque solo para aquellos premios que superen los 40.000 euros.
A partir de esa cantidad, el premio está sujeto a un pago del 20% sobre el excedente de dicha cantidad. No se aplica el porcentaje sobre la cantidad total, sino sobre el resto.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Últimos minutos para participar
Si aún no has comprado un décimo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE que reparte un premio principal de 17 millones de euros a las cinco cifras acertantes y serie, puedes hacerlo.
Hasta las 20:55 horas puedes adquirir un boleto en los canales oficiales de la ONCE, en los puntos de venta o a través de un agente vendedor de JuegosONCE.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Otros premios
En el Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE también se reparten otros premios además del principal.
Puedes ser el afortunado de uno de los 99 premios de 40.000 euros a las 5 cifras acertadas; 900 premios de 1.500 euros a las 4 últimas cifras; 9.000 premios de 100 euros a las 3 últimas cifras; 90.000 premios de 10 euros a las 2 últimas cifra; y por último, 900.000 premios de 5 euros al acertar la última cifra.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Premio principal
Este jueves 19 de marzo, el sorteo extraordinario del Día del Padre de la ONCE tiene un premio principal de 17.000.000 de euros si aciertas las cinco cifras y serie.
Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en directo | Comienza la retransmisión del sorteo
Buenas tardes y bienvenidos al Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE. Un sorteo que reparte millones de premios.
Puedes seguirlo en directo a través de esta noticia donde actualizaremos en tiempo real los resultados de los premios.
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