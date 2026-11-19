Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del jueves 19 de noviembre de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 700.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 19 de noviembre de 2026 con un bote de 700.000 euros.
Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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