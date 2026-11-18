Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026 ha sido para el número 04 05 09 15 37 y 44, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 17 de A CORUÑA, situada en Ronda Outeiro, 120 Bajo.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026 es el 78292, y la serie 034. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 24988 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026 es 06 08 10 11 13 15 21 25 26 31 34 37 39 55 57 63 67 69 70 77.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 18 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 19 de noviembre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.