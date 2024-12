El segundo quinto premio de la Lotería de Navidad 2024

Ya han empezado a rodar los bombos para el sorteo de la Lotería de Navidad 2024. El premio Gordo es el más esperado del día, pero hay otros premios muy importantes que pueden hacer que te lleves un buen pellizco tras el sorteo más esperado del año. Uno de ellos son los quintos premios, que están dotados con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.

Ya ha salido el primer quinto premio de la Lotería de Navidad, ha sido el 37876. Ha sido el primer premio del sorteo en salir, a las 9:16 horas, y se ha vendido sobre todo en Elche (Alicante), 140 series, y en Tazarcorte (Santa Cruz de Tenerife), 45 series. Otras series se han vendido en Alicante capital ; San Pedro del Pinatar (Murcia); Zamora; Lugo; Valencia; Alcalá de Henares (Madrid); Sort (Lleida) y Girona.

Lo bueno que tienen los quintos premios es que lo puedes cobrar íntegro, es decir, Hacienda no se lleva nada. Según la normativa fiscal vigente, Hacienda se queda con el 20% de los premios que superen los 40.000 euros, por lo que, el que gane 'El Gordo' se quedará con 328.000 euros por décimo descontando el gravamen especial de Hacienda, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros restantes.

Por contra, los que ganen menos de 40.000 euros, como es el caso de aquellos que lleven un décimo agraciado con un quinto premio, percibirán esta cuantía en su totalidad, ya que no está sujeta a retención.

Los consejos de la OCU si toca algún premio

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda a los agraciados con un premio de la Lotería de Navidad que las entidades bancarias no podrán pedir ninguna comisión ni exigir contraprestación a aquellos que se acerquen a cobrar los premios del sorteo.

Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías y si se ha comprado el décimo premiado por Internet, el usuario recibirá el importe automáticamente en su cuenta adscrita. Sin embargo, a partir de 2.000 euros, se cobra en las entidades bancarias colaboradoras, listadas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El derecho a cobrar los premios caduca a los tres meses contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Si compartes el décimo, la OCU aconseja identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. El banco abonará el premio completo (menos el importe por el cual se tributa) en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y que después repartirá según lo convenido. "No es conveniente cobrar la totalidad del importe sin identificar antes a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que se está donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones. Es más, Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que exceda del mínimo exento de 40.000 euros por cada décimo, no por cada persona agraciada. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte la cantidad neta entre los partícipes", explica, para después señalar que aunque el premio no se declara en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los rendimientos que genere, sí.

