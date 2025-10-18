Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de octubre de 2025

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 18 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional

Lotería NacionalAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 18 de octubre de 2025con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 18 de octubre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 18 de octubre, en directo

Lotería Nacional

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de octubre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 28 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto y Eurojackpot de hoy viernes 17 de octubre

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo
EUROJACKPOT

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 17 de octubre de 2025

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy
Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 17 de octubre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once
ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 17 de octubre de 2025

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 17 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del Cuponazo y Super Once.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 17 de octubre de 2025

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 17 de octubre de 2025 con un bote de 1.500.000 euros ha agraciado al número 01, 06, 07, 14, 17 y 35, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 6.

Administración de Lotería

Dónde han caído los 17,3 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 16 de octubre de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 16 de octubre de 2025

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 16 de octubre de 2025

Publicidad