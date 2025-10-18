Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de octubre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 18 de octubre de 2025con un primer premio de 300.000 euros a la serie.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

