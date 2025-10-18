Lotería Nacional
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de octubre de 2025
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 18 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 18 de octubre de 2025con un primer premio de 300.000 euros a la serie.
Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.
En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
