Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 09 de octubre de 2025

Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 09 de octubre de 2025, en el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.

Loter&iacute;a Nacional de la AECC hoy s&aacute;bado 6 de abril: Comprobar d&eacute;cimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Lotería Nacional de la AECC hoy sábado 6 de abril: Comprobar décimo del Sorteo Extraordinario, en directo

Publicado:
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 09 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 300.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Lotería Nacional celebra su sorteo ordinario todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

Para jugar con un décimo en el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, es necesario abonar la cantidad de entre 15 y 20 euros. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

