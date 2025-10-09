Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 09 de octubre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 09 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 14.200.000 euros.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 09 de octubre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 14.200.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

