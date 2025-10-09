Lotería Primitiva de España
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 09 de octubre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 09 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 14.200.000 euros.
En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 09 de octubre de 2025. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 14.200.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.
Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
