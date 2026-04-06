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Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 06 de abril de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 06 de abril de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Comprobar n&uacute;mero de La Primitiva de hoy, sorteo en directo

Comprobar número de La Primitiva de hoy, sorteo en directoAntena 3 Noticias

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A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 06 de abril de 2026. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números, puediendo jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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