Lotería de Navidad 2020: ¿Me toca algo si tengo las dos, tres o cuatro últimas cifras de El Gordo?

La Lotería de Navidad 2020 reparte 2.408 millones de euros en premios. El más buscado y el que se espera con más deseo en el sorteo de hoy es el Gordo de Navidad, el gran premio dotado con 400.000 euros al décimo. El segundo será de 125.000 euros y el tercero repartirá 50.000 euros al boleto. Aunque estos son los más anhelados, parte importante del Sorteo Extraordinario de Navidad también recae en la pedrea, el reintegro y las aproximaciones, los premios menores.

Si no se consigue el premio con la terminación del Gordo que no cunda el pánico porque no está todo perdido. Todos aquellos que tengan un décimo cuya terminación coincida con las 2, 3 o 4 últimas cifras del Gordo deben estar muy atentos porque también resultarán agraciados en la Lotería de Navidad.

Si la combinación contiene las 3 últimas cifras de la Lotería de Navidad y los 2 últimos números de la Lotería de Navidad iguales al Gordo, la cantidad que se recibe asciende a 120 euros: 100 euros al décimo más los 20 euros del reintegro. En el caso de las 4 últimas cifras idénticas al Gordo de Navidad, se premia igual: 120 euros al boleto.

En el Sorteo de Navidad además de estos premios, si el número jugado coincide con el número anterior o posterior al Gordo de Navidad, el importe es de 2.000 euros por décimo; las aproximaciones del segundo premio ascienden hasta los 1.250 euros y las del tercero perciben 960 euros.

Hace una hora, a las 8:30 horas ha comenzado la Lotería de Navidad hoy con la constitución de la mesa que preside y autoriza el comienzo del sorteo. Tras ello viene el siguiente paso: transportar las bolas desde de la tolva para introducirlas en los bombos. Lo último que se hace es cerrar los bombos y girarlos a la vez cuando el presidente lo indica. A las 9:00 ha dado inicio el Sorteo Extraordinario de Navidad de este año. Los niños de San Ildefonso son los encargados de cantar los números y los premios: uno de los menores se ocupa de extraer las bolas de números, mientras que el otro se encarga de las bolas de premios.

Cuando se canta un premio, las bolas de cada tipo se introducen en los alambres que están en las tablas. Hay 10 hilos de metal que contienen cada uno 20 bolas de premios y 20 de números, es decir, cada tabla consta de 200 bolas de cada tipo. Una vez completa la tabla se cierra delante de los miembros de la junta que presiden el sorteo, que son los encargados de certificar que todo está correcto y de dar el visto bueno. El sorteo de la Lotería de Navidad finaliza cuando en el bombo de premios no queda ninguna bola.

Los integrantes de la mesa presidencial no son las únicas personas presentes en la Lotería de Navidad. A ellos se suma un equipo de más de 40 personas que se ocupan de realizar la lista con los premios que han resultado en el Sorteo de Navidad. Inmediatamente después de finalizar la Lotería de Navidad 2020 se envía el registro informático de números y premios a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encargada de imprimir el fichero oficial y de distribuirlo este mismo día a las diferentes administraciones y a los medios de comunicación. Es una forma de facilitar que los participantes puedan comprobar de forma rápida si han tenido suerte en la Lotería de Navidad este año.