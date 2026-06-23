Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 23 de junio de 2026
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, martes 23 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 3.400.000 euros.
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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, martes 23 de junio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 3.400.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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