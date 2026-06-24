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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 24 de junio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 24 de junio de 2026 con el que podrás ganar un bote de 3.400.000 euros.

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 24 de junio de 2026 con un bote de 3.400.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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