Lotería Nacional de España
Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de marzo de 2026
El número ganador del primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de marzo de 2026 es el 89211, con un premio de 600.000 euros.
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Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 28 de marzo. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 89211, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 86507, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 7791, 7455,2124 y 1655, premios de 150 euros
- 406, 888, 369, 887, 118, 263, 805, 189, 563 y 872, premios de 30 euros por décimo
- 54, 63, 74, 09, 16, 82, 27, 95 y 73, premios de 12 euros al décimo
- 1, 5 y 6, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional
Todos los jueves y sábados se celebra el sorteo de la Lotería Nacional con premios de distinta cuantía en función del día de la semana. Es necesario apostar a una cifra de cinco dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. El importe total del cupón para participar en el sorteo de la Lotería Nacional será de 3 euros los jueves y de 6 euros los sábados.
Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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