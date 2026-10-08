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EuroDreams: Resultado de hoy jueves 08 de octubre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 08 de octubre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

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En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, domingo 04 de octubre de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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