Loterías
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 08 de octubre de 2026
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, jueves 08 de octubre de 2026, en el que podrás ganar un bote de 33.500.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 08 de octubre de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 33.500.000 euros.
La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
Las distintas combinaciones y números ofrecen la posibilidad de seleccionar en cada apuesta cualquier número que vaya del 1 al 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.
Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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