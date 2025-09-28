Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 28 de septiembre de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 5.300.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

