Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 28 de septiembre de 2025
Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 5.300.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 5.300.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo que pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).
Al acertar el número clave, sin tener en cuenta acertar los 5 números, puedes ganar el reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad