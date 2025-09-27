Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 27 de septiembre

Este sábado 27 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025 es el 18 27 33 41 44 y 46 , siendo el número complementario el 6 y el reintegro el 7.

El número premiado en el sorteo del Joker es el: 7 255 931 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 11.085.806,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.700.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 27 de A CORUÑA, situada en Barcelona, 56 BJ (Galerías Comerciales L-1). De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados: Dos en la Administración de Loterías nº 47 de MURCIA; uno en el Despacho Receptor nº 40.615 de SABIÑÁNIGO (Huesca); y otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, ha sido para el número 01 22 27 35 42 y 47, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 20. La recaudación del sorteo ascendió a 2.185.791,50 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de SESTAO (Bizkaia), situada en 25 de diciembre, 2; en la nº 11 de CÁCERES, situada en C.C. Ruta de la Plata, Londres, 1 L-19; y en el Despacho Receptor nº 79415 de ALBAIDA (Valencia), situado en Avenida de la Feria, 1.).

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy sábado 27 de septiembre de 2025 ha sido el 62277 de la serie 026. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 00557 Serie: 049

Número: 16515 Serie: 026

Número: 27015 Serie: 014

Número: 78982 Serie: 045

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025 es 01, 05, 17, 27, 30, 32, 33, 37, 39 y 43.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 06 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

