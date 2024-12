El dueño del chiringuito de Chipiona: "Estaba recogiendo la caca de uno de mis perros cuando me han llamado porque había vendido 56 millones de euros"

Chipiona está de celebración. Y el chiringuito La Manuela, ¡ni os contamos¡. El segundo premio se ha hecho derogar. No ha sido hasta las 13:30 horas cuando los niños de San Idelfonso cantaban el número 40014. Es posible que la esperanza a esas horas ya estuviese más bien perdida. A los hechos nos remitimos. Los propietarios de los establecimientos que más décimos habían vendido ya hacían vida normal sin estar expectantes ante la pantalla.

La administración de la calle Isaac Peral, 43, ha vendido la totalidad de los décimos a través del chiringuito de La Manuela, por lo que el premio está repartido entre sus clientes.

Curiosamente, en ese momento, el propietario del chiringuito se encontraba paseando a sus perros: "Estaba recogiendo la caca de uno de mis perros cuando me han llamado porque había vendido 56 millones de euros. Tocar la mierda, da suerte", cuenta entre risas Manuel, que reconoce "teníamos ya pocas esperanzas, porque ha sido uno de los últimos, pero así ha sabido mejor".

Presentador de "Andaluces por el Mundo"

Pues justamente el dueño del chiringuito más agraciado de estas navidades es Manuel Martínez, presentador en "Andaluces por el Mundo". Ha vendido 56.250.000 euros en 450 décimos a clientes, amigos y trabajadores.

El presentador cuenta que no estaba siguiendo el sorteo, y que ha sido Marisa, su jefa de barra y que "es como mi hermana", quien llorando le ha llamado para comunicarle la millonada que habían repartido en el chiringuito. "Yo no me lo creía, pensaba que era una broma pero de broma ninguna. Ahora a celebrarlo, pero más allá del premio, tener salud es lo más importante", explica Manuel.

El dueño de la administración Isaac Peral, Juan Carlos, comenta que están locos de alegría con la ilusión de la gente. "Después de tantos meses de trabajo con una lotería que empezó en julio, la verdad que la suerte ha llegado a Chipiona y estamos tremendamente felices de ser nosotros los que la hemos repartido. Ahora tenemos que seguir trabajando porque viene El Niño, sin esconder que no se trabaja igual. Chipiona es un municipio pequeño pero muy grande en cuánto a su gente, así que repartir 450 décimos en 450 personas es una alegría para estas fiestas y una ayuda para el municipio", celebran desde la administración.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.