Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy sábado 27 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 03740.

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 27 de septiembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 03740, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 28486, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 0464, 3940, 3428 y 8866, premios de 150 euros

- 442, 627, 086, 660, 404, 366, 265, 406, 472 y 674, premios de 30 euros por décimo

- 10, 00, 93, 97, 43, 36, 86, 11 y 41, premios de 12 euros al décimo

- 0, 2 y 7 , reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional establece que su sorteo ordinario sea los jueves y sábados. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

