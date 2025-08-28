Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 28 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 28 de agosto de 2025 con el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.

Sorteo Loter&iacute;a Nacional: Comprobar d&eacute;cimo de hoy s&aacute;bado 23 de agosto, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 23 de agosto, en directoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 28 de agosto de 2025. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

El sorteo de la Lotería Nacional se celebra todas las semanas los jueves y sábados. Es necesario apostar a una cifra de cinco dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. El precio de un décimo del sorteo del jueves es de 3 euros y el del sábado asciende a 6 euros.

En el caso de que sea el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el décimo costará el importe de entre 15 y 20 euros. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 28 de agosto de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 28 de agosto de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 28 de agosto de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 28 de agosto de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 23 de agosto, en directo
Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 28 de agosto de 2025

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de la Bonoloto y la ONCE de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025

Este miércoles 27 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 27 de agosto de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 27 de agosto de 2025

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de Euromillones y los premios de la Bonoloto y ONCE de hoy martes 26 de agosto de 2025

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 26 de agosto de 2025

Publicidad