Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 28 de agosto de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 28 de agosto de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 62.500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 28 de agosto de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 62.500.000 euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. Además de esta combinación, también tendrás que optar por un número complementario y un reintegro, ambos extraídos de un bombo que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 28 de agosto de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 28 de agosto de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 28 de agosto de 2025

Imagen de resultado de Eurodreams
EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 28 de agosto de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 23 de agosto, en directo
Lotería Nacional de España

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 28 de agosto de 2025

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de la Bonoloto y la ONCE de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025

Este miércoles 27 de agosto de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 27 de agosto de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 27 de agosto de 2025

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de Euromillones y los premios de la Bonoloto y ONCE de hoy martes 26 de agosto de 2025

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 26 de agosto de 2025

Publicidad