Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 27 de agosto de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025 con el que podrás ganar un bote de 600.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025 con un bote de 600.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.
Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. En el sorteo de La Bonoloto el precio para jugar es de 1 euro en total, que es la suma de dos apuestas mínimas de 0,50 euros.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo fue en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, entre ellos el reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
