Dónde han caído el bote de 50 millones de euros del Euromillones, los 2,5 millones de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 20 de marzo de 2026

Este viernes 20 de marzo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha sido para el número 03, 05, 11, 20, 28 y 43, siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de MAJADAHONDA (Madrid), situada en C.C. Centro Oeste, L-10 Las Moreras, 2. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 36 de ALICANTE; en el Despacho Receptor nº 60.805 de IBIZA (Illes Balears); en el nº 65.230 de SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa); en el nº 85.215 de PUENTE DUERO (Valladolid) y en el nº 86.790 de VILAGARCÍA DE AROUSA (Pontevedra).

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha sido para el número 05, 12, 16, 37 y 46, y las estrellas las formadas por los números 08 y 10. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 142.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el ZRT49576.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 423 de MADRID, situada en Rumanía, 20.

Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros.

El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de CASTELLDEFELS (Barcelona), situada en Avda. Santa María, 32.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha agraciado al número 11958 de la serie 11. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 es 05 07 11 23 24 29 32 35 36 40 45 55 66 69 70 71 73 75 81 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 20 de marzo, la apuesta ganadora de 11 aciertos de 11 jugados, que asciende a 1.000.000,00 euros, ha sido vendida en VILA-SECA I SALOU (TARRAGONA).

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 21 de marzo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 20 de marzo de 2026 ha agraciado al número 02 17 21 25 30, siendo los soles los números 02 y 06.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 20 de marzo, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 24 de marzo de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 15.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.