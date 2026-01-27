Lotería
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 27 de enero de 2026
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, martes 27 de enero de 2026, en el que podrás ganar un bote de 1.000.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, martes 27 de enero de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.
El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Más Noticias
- Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 27 de enero de 2026
- Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy martes 27 de enero de 2026
- Dónde ha caído el bote de 81,5 millones de euros de La Primitiva, el de 4 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE y EuroDreams de hoy, lunes 26 de enero de 2026
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad