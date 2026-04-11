Comprobar Lotería Nacional: resultado del sorteo extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC de hoy sábado 11 abril 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de abril. En breves instantes, podrás comprobar tu número y saber si has sido uno de los premiados.

Cada décimo del Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer de la Lotería Nacional cuesta 15 euros y con su compra estarás contribuyendo a mejorar la vida de las personas con cáncer y sus familias en situación de vulnerabilidad.

Sorteo Extra de la AECC 2026: ¿desde cuándo se celebra?

El Sorteo Extraordinario de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la Lotería Nacional se celebra desde 1989, cuando Loterías y Apuestas del Estado organizó por primera vez un sorteo dedicado a esta entidad coincidiendo con el Año Europeo Contra el Cáncer. Desde entonces, todos los años, celebra un sorteo dedicado a difundir la labor social que desarrolla esta asociación.

Loterías colabora con la AECC tanto en la realización de diferentes proyectos de investigación como en la atención psicológica y social a personas con cáncer y familiares. El año pasado se ayudó a más de 9.000 personas con servicios de alojamiento, atención sanitaria, social o psicológica.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extra de la AECC 2026?

Estos son los premios a los que puedes optar si compras un décimo del Sorteo Extra de la AECC 2026:

Primer Premio: 150.000 euros al décimo

Segundo Premio: 30.000 euros al décimo.

Tercer Premio: 15.000 euros al décimo.

12 extracciones de 5 cifras: 7.500 euros.

4 extracciones de 4 cifras: 375 euros.

11 extracciones de 3 cifras: 75 euros.

5 extracciones de 2 cifras: 30 euros.

En la web de Antena 3 Noticias puedes consultar los resultados de este sorteo y de todos los que celebra Loterías y Apuestas del Estado. Comprueba en nuestra web los números ganadores si no pudiste seguir en directo este Sorteo Extra de la Asociación Española Contra el Cáncer o cualquier otro. ¡Mucha suerte!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.