Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 15 de abril de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 15 de abril de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.400.000 euros.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 15 de abril de 2026 con un bote de 1.400.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo de la Bonoloto de hoy.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

El sorteo de la Bonoloto es una lotería que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988 y desde entonces ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 15 de abril de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 15 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 132 millones del Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 14 de abril de 2026

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 14 de abril de 2026

Euromillones
Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 14 de abril de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 14 de abril de 2026 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 14 de abril de 2026 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Doña Manolita, la administración madrileña de loterías más famosa de España.
Loterías

Dónde han caído el bote de 2'5 millones de La Primitiva y los premios del Eurodreams, La Primitiva y la ONCE hoy lunes 13 de abril de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este lunes 13 de abril y dónde han sido validados.

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy lunes 13 de abril de 2026

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 13 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 13 de abril de 2026

Publicidad