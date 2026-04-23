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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 23 de abril de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 23 de abril de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 700.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 23 de abril de 2026 con un bote de 700.000 euros.

En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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