Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de abril de 2026
Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de abril de 2026, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de abril de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
En La Bonoloto hay que hacer una combinación de seis números distintos que estén comprendidos entre el 1 y el 49. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.
Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.
El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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