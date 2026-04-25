Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de abril de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 25 de abril de 2026 y consulta si tu número ha sido uno de los premiados.

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 25 de abril de 2026.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 25 de abril de 2026

LA PRIMITIVA HOY

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de abril de 2026

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de abril de 2026

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 25 de abril, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 25 de abril, en directo

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional de España

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de abril de 2026

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en Madrid
Lotería

Dónde han caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el millón de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 24 de abril de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 24 de abril y dónde han sido validados.

Euromillones
Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 24 de abril de 2026

El ganador del sorteo del Euromillones de hoy, viernes 24 de abril de 2026 es el 25, 26, 30, 40 y 45, siendo las estrellas el 01 y 05. El ganador de Euromillones se lleva un premio de 17.000.000 euros. Además, el Millón ha agraciado al código BMZ08725.

SORTEOS ONCE

ONCE: Resultado del Cuponazo y Super Once hoy viernes 24 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 24 de abril de 2026

EUROJACKPOT HOY

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 24 de abril de 2026

Publicidad