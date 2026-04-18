Bonoloto
Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de abril de 2026
El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 18 de abril de 2026 con un bote de 3.900.000 euros ha agraciado al número 13, 18, 24, 31, 40 y 46, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 9.
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Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 18 de abril de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 13, 18, 24, 31, 40 y 46, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 3.900.000 euros.
La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.
La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.
Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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