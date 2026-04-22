Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 22 de abril de 2026

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 22 de abril de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

Bonoloto

BonolotoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, miércoles 22 de abril de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

El único día que no puedes jugar a La Bonoloto es el domingo. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 22 de abril de 2026 en directo

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 22 de abril de 2026

Juicio al lotero acusado de quedarse un boleto millonario

El lotero de A Coruña, en la última jornada del juicio: “Nuestra padres nos inculcaron honradez"

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Lotería

Dónde han caído el bote de 145 millones del Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 21 de abril de 2026

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy
Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 21 de abril de 2026

Cupón Diario y Super Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 21 de abril de 2026 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 21 de abril de 2026 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 21 de abril de 2026

La Bonoloto de hoy, martes 21 de abril de 2026, con un bote de 5.400.000 euros, ha agraciado al número 01, 21, 23, 25, 31 y 46, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 0.

El lotero acusado (i) durante el juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña, a 13 de abril de 2026, en Madrid (España). Hoy arranca el juicio contra el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una Primitiva millonaria, una vista en la que está también su hermano, que era en el momento de los hechos delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado y que Fiscalía considera que también delinquió. 13 ABRIL 2026;PIXELADA M. Dylan / Europa Press 14/04/2026

Miguel Reija, exdelegado de Loterías en A Coruña y hermano del lotero acusado: "No vi ninguna actuación ilícita"

Administración de Lotería 'Doña Manolita'

Dónde han caído el bote de 6'7 millones de La Primitiva y los premios de la Bonoloto, Eurodreams y la ONCE hoy lunes 20 de abril de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 20 de abril de 2026

Publicidad