Los robots, protagonistas de un Salón del Manga que sigue creciendo

Robots de ficción, como Mazinger Z y Astro Boy, y reales, como el robot terapéutico de Takanori Shibata, serán los protagonistas del XXIII Salón del Manga de Barcelona, que abrirá sus puertas el próximo 1 de noviembre dispuesto a batir récords de asistencia, expositores y actividades.

Este multitudinario evento, que en la pasada edición atrajo a 132.000 visitantes, prevé este año superar esta cifra porque "la demanda es muy alta" y se intenta "responder a ella con más espacio y más talleres", según ha dicho el presidente de Ficomic, Patrici Tixis.

Tal como ha detallado la directora de la federación que agrupa a profesionales del cómic, Maritxell Puig, el Salón del Manga ocupará a partir de próximo miércoles 75.000 metros cuadrados (5.000 más que el año pasado), tendrá 206 expositores (un 9% más que la anterior edición) y se prolongará durante cinco días (un día más que en 2016).

Este incremento en metros cuadrados y días de feria se traducirá en más talleres, más actividades y más público, según Puig, que ha anunciado que la venta anticipada para el fin de semana ya está agotada y el miércoles festivo está casi todo vendido.

Los cientos de miles de personas que se acerquen del 1 al 5 de noviembre al recinto de Fira Barcelona Montjuïc podrán visitar exposiciones, escuchar conciertos, aprender japonés, ver películas, escuchar conferencias y, sobre todo, acceder a miles de publicaciones.

Para intentar mitigar las colas que suelen producirse en la entrada del recinto, los organizadores han decidido este año no permitir que los visitantes entren y salgan libremente del salón, sino que una vez que salgan no podrán volver a entrar, algo que ha molestado a algunos aficionados al manga.

"Tenemos limitaciones de aforo y estamos en una ciudad con nivel de alerta terrorista 4 desde los pasados atentados, por lo tanto tenemos que cumplir estrictas normas de seguridad y esta medida lo facilita", ha señalado Tixis.

Mechas

La robótica tendrá un gran protagonismo en el Salón con una exposición sobre la presencia de los robots, los mechas (robots gigantes tripulados) y los ciborg en el manga y el anime.

Bajo el título "¿Sueñan los mechas con ovejas eléctricas?" se podrá ver el manuscrito original de la letra de la melodía de "Mazinger Z" y cromos de esta legendaria serie, entre otros muchos objetos relacionados con personajes míticos como Astro Boy o los robots de "Gundam".

Además, el Salón contará con la participación del doctor Takanori Shibata, creador de robots terapéuticos que ayudan anímicamente como lo hace una mascota, "pero con la ventaja que no hay que alimentarlos, no pasan enfermedades y no muerden", según ha dicho hoy el cónsul de Japón en Barcelona, Naohito Watanabe.

Invitados de lujo

Entre los invitados también destacan las autoras de manga Yôko Kamio, conocida en España por "No me lo digas con flores" y Robico, que ha publicado en nuestro país "El Monstruo de al lado".

Otros nombres propios son los de los autores Yoshiaki Sukeno, responsable del manga "Twin Star Exorcists", y Masasumi Kakizaki, autor de "Rainbow, los siete de la celda 6 bloque 2".

En el apartado de animación, estará presente Masao Maruyama, el productor de títulos como "Ninja Scroll", "Monster", "Death Note", "Perfect Blue" o "En este rincón del mundo", y los fans de "Dragon Ball" están de enhorabuena gracias a la presencia de Hiroyuki Sakurada y Masatoshi Chioka, productor y director, respectivamente, de "Dragon Ball Super".

La Plaza del Univers contará con un gran escenario cubierto, donde tendrán lugar los diferentes concursos de cosplay, así como actuaciones musicales y exhibiciones relacionadas con la cultura japonesa.

En este escenario, el jueves 2 de noviembre se celebrará el Sónar Manga, que contará con la actuación del DJ japonés DJ Kentaro, y que es fruto de la colaboración del Salón del Manga con el Festival Sonar.

La planta superior del Palacio 2 será nuevamente el recinto de "El Espíritu de Japón", que este año también amplía el número de talleres, exposiciones y actividades relacionadas con la cultura, tradiciones y espiritualidad japonesas, donde se podrá aprende caligrafía japonesa o artes marciales, entre otras muchas cosas.