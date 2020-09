La DANA provoca una fuerte tormenta en Castelldefels y otros puntos de Barcelona, con más de 200 llamadas al 112

Las fuertes tormentas registradas en las últimas horas en Cataluña dejan ya fuertes inundaciones, daños y sustos en numerosas familias. El teléfono de emergencias de Cataluña 112 ha recibido más de dos centenares de llamadas solicitando ayuda y asistencia por la situación generada por las intensas lluvias.

"Cada año ocurre lo mismo, es porque estamos debajo del mar. Las alcantarillas no van bien. Hay comercios afectados y locales. Estamos pendientes porque han dicho que el miercoles vendrá más lluvias", se lamentan en Castelldefels.

Los bajos y las caídas de árboles están entre los motivos que están generando más desplazamientos de los servicios de Protección Civil

Alerta por lluvias

Tras una noche muy complicada, Protección Civil rebajaba a fase de prealerta del plan INUNCAT esta misma mañana.



Todos los mecanismos de asistencia se mantienen activados, puesto que, pese a rebajar la situación de alerta a prealerta, se esperan nuevas trombas de agua esta tarde en el prelitoral y en la costa central y norte de Cataluña. .

Graves destrozos

Una vez que ha amanecido se ha podido evaluar la situación en numerosos puntos de Cataluña. "Me he despertado mucho por la lluvia. Por la calle bajaba muchísima agua. Ha caído muy fuerte toda la noche. Impresiona", afirma alguno de los vecinos afectados.

Numerosas personas han dedicado la mañana a limpiar sus negocios, salvar materiales de las tiendas, a vaciar agua de bajos y de locales. Ha sido una mañana de trabajo sin cesar y de hacer balance.

"He sacado 6 cubos de mi casa y sigo sacando a pala y cubo. Ahora ya solo me queda una habitación anegada", explica una vecina afectada en Castelldefels. Y es que es allí, en Castelldefels, en donde se han llevado la peor parte. Desde allí se han recibido numerosas llamadas en el 112. También en Barcelona, Badalona y Gavà en donde se han realizado, por la noche, hasta 159 actuaciones.

"Ha entrado agua en la tienda. Ante la previsión, todo el género lo colocamos arriba en alturas. Yo de la tormenta ni me he enterado, he dormido como un tronco", comentaba un responsable de una de las tiendas afectadas por las inundaciones.

Salen nadando de su coche en plena riada

Cuatro jóvenes han conseguido salir de su coche cuando se vieron sorprendidas por la crecida del río y las intensas lluvias en Castelldefels. Las chicas salieron del vehículo al grito de "¡ayuda, ayuda!", tras liberarse del vehículo y nadar en la riada para ponerse a resguardo.

Varios testigos, desde sus ventanas, se veían sorprendidos por la secuencia protagonizada por estas jóvenes, momentos tensos que eran grabados en vídeo.

Cercanías parado por la DANA



La linea de Cercanías 2 Sur ha sufrido una incidencia, provocada también por la lluvia registrada en esta DANA: La linea se cortaba de forma momentánea por falta de suministro eléctrico en el tendido. Se han detectado caídas de ramas sobre las infraestructuras en el tramo entre Gavà y Bellvitge.



En las carreteras de Cataluña, solo consta un corte por balsas de agua en la carretera C-32. El resto de la red viaria no presenta anomalías graves.