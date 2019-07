Sobre la querella que Vox ha impuesto por "colaboración con ETA" por supuestamente haber alertado de detenciones de etarras en Francia durante la negociación que su Gobierno mantuvo con la banda terrorista, José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado en 'Más de uno' de Onda Cero que "ni hubo concesiones, ni leyes extraordinarias, ni mediadas carcelarias extraordinarias". Considera durante su entrevista que el fin de ETA es de los "mejores resultados, éxitos y avances de la Historia de la democracia". Califica de ignominiosa y vergonzosa la querella de Vox y lamenta que "haya gente que después de éxito tan claro, tan rotundo y tan limpio que se quiera embarrar, no es un tema baladí".

El expresidente opina que no se debe pactar con Bildu, otra cosa es dialogar con un partido que tiene representación. A la espera del fallo del Tribunal Supremo en el juicio del procés, en su entrevista en Más de uno, Zapatero recalca que no está a favor de los indultos a los políticos presos, sino que es "partidario de estudiar los indultos, si se piden", ya que eso es lo que dice la ley, aclarando unas recientes declaraciones que han dado lugar a cierta polémica. También piensa que la sentencia del 'procés' puede producir el efecto de "no buscar el camino del diálogo como único camino para resolver un problema político de primera magnitud".