Yolanda Díaz, sobre la ley del "solo sí es sí": "Pido prudencia, no generemos alarma social"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide "prudencia" y que se deje trabajar al Tribunal Supremo después de ser preguntada por la revisión de sentencias tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como "ley del solo sí es sí".

Antes de asistir al Foro Técnico Internacional de Altos Responsables de Inspecciones de Tráfico, Yolanda Díaz ha dicho ante los periodistas que la "vocación" de esa ley es la protección de las víctimas a la vez que ha insistido en la necesidad de "no generar alarma social". Preguntada sobre si le preocupa la rebaja de penas a agresores sexuales y por si comparte las acusaciones dirigidas a los jueces por parte de algunos dirigentes de Podemos, Yolanda Díaz ha explicado que "esta ley es de extraordinaria importancia y tiene el objetivo de garantizar la protección de las víctimas y la defensa de su libertad sexual".

"Prudencia, no generemos alarma social"

Además, Díaz pide prudencia ante el revuelo generado en las últimas horas: "pido prudencia, no generemos alarma social, la finalidad es la que he citado y con ese objetivo se ha hecho", ha insistido añadiendo que "no soy especialista en la materia, pero es importante que dejemos trabajar al Supremo. En breves días tendremos respuestas a estas cuestiones; desde luego, la vocación del Gobierno es la protección de las víctimas".

Sobre las responsabilidades

Preguntada acerca de si algún miembro del Gobierno debería asumir alguna responsabilidad o si considera que el texto legislativo se debería modificar, Díaz tan solo ha hecho hincapié en lo mencionado anteriormente.

Polémica con la ley del 'solo sí es sí'

Las reacciones ante la postura de la ministra de Igualdad, Irene Montero, acerca de la ley del 'solo sí es sí' no dejado de aparecer en las últimas horas no no solo por parte de la ciudadanía, sino también por parte de la clase política. Son muchos los que piden la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde este jueves ante los delincuentes sexuales que están consiguiendo la reducción de sus condenas.