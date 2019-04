Ximo Puig aboga por "tender puentes, buscar soluciones y no cavar más en la fosa"

TRAS PRESENTAR SU DIMISIÓN DE LA EJECUTIVA FEDERAL

Ha lamentado que el PSOE viva en los últimos tiempos un proceso "a veces casi predemocrático", en el que cada uno se mantiene en su calle y no quiere salirse por miedo a que lo tilden de "traidor". Ximo Puig ha acusado la falta de diálogo en la dirección federal, que quizá no es imputable solo al secretario general, y se ha preguntado "cómo alguien puede pretender formar un gobierno con 20 o 25 organizaciones, y no puede hablar con sus presidentes autonómicos".