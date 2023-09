Xavier Trias considera que el PSOE estuvo detrás del golpe de Estado de Tejero: "Dirán que estoy mayor, pero es evidente"

Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona y actual líder de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento, ha asegurado este lunes que "el PSOE estaba detrás" del 23F. "Nadie se puede creer que eso fue un golpe de Estado del señor Tejero", ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser.

"Igual aún hay algún inocente que se crea eso. Yo creo que los socialistas estaban detrás. Dirán que estoy mayor, pero es evidente", ha insistido. Según Trias, el fallido golpe de Estado se llevó a cabo para "frenar el desarrollo autonómico, al cambiar el Gobierno y aprobar la LOAPA", la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico.

La LOAPA fue un proyecto de ley orgánica redactado como consecuencia de los Pactos Autonómicos cuyo objetivo fue que las normas estatales primaran sobre las autonómicas en las competencias que la Constitución atribuye al Ejecutivo central.

"Que os den a todos"

Esta no es la primer vez que Trias hace unas controversiales declaraciones. El pasado mes de mayo, tras perder la Alcaldía de Barcelona, pese a haber ganado las elecciones gracias al pacto entre el PP y el PSC, exclamó lo siguiente: "Que les den, que les den, que les den".

"Hoy han hecho un mal favor a la ciudad y al país. Hacen lo mismo con las mismas excusas, saben que no es verdad. Saben que cuando he sido alcalde lo he sido de todos", aseguró. "A mis 76 años, yo ya lo decía: 'Si no salgo alcalde, que os den a todos", concluyó.

Illa exige a Trias una rectificación

El primer secretario del PSC, SalvadorIlla, ha exigido una rectificación al exalcalde de Barcelona después de que haya dicho que los socialistas estaban detrás del golpe del 23F. "Conociendo al señor Trias la sorpresa es todavía más grande. Una afirmación totalmente desafortunada, sin sentido y dolorosa para los socialistas, que siempre hemos luchado por la democracia en este país. Le pido que rectifique", ha dicho.