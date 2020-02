PP y Vox llevan a los tribunales el caso Ábalos para que no se borren las imágenes del encuentro con Delcy Rodríguez

El Partido Popular recuerda la "responsabilidad penal" que puede acarrear el borrado de las imágenes de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, donde se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar que la mandataria no podía aterrizar debido a las sanciones de la UE que pesan sobre ella por "graves violaciones de los derechos humanos". Así lo ha expuesto el partido de Pablo Casado en la denuncia presentada en el Juzgado de Guardia de Madrid, en la que solicitan que el juez requiera a AENA, de manera "urgente" las cintas de su circuito de videovigilancia que se grabaron el pasado 20 de enero con la llegada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. En el texto, mencionan un burofax enviado a AENA el pasado 6 de enero, en el que se requería al gestor de los aeropuertos que se apercibiera al responsable de tratamiento de datos de Barajas de las responsabilidades, incluso penales, en las que puede incurrir en el caso de ordenar el borrado de las mencionadas cintas. En ese burofax se reclamó también que las imágenes se pusieran a disposición de la Fiscalía, señalando que ésta "ya investiga los hechos denunciados". No obstante, en otro punto de la denuncia se incluye una queja contra la Fiscalía General del Estado, donde el PP presentó una denuncia contra Ábalos por prevaricación el pasado 31 de enero, "sin que hasta la fecha haya tenido noticias de las actuaciones que haya llevado a cabo esa Fiscalía para su esclarecimiento". La petición que realizan ahora los populares en el Juzgado de Guardia para que no se destruyan las cintas tiene como fin "suspender" el plazo de cancelación de datos previsto en un mes desde su captación, como prevé el artículo 6 de la Instrucción 1/2006, dictada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en relación al tratamiento de datos personales confines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Vox, en el Tribunal Supremo

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Se da la circunstancia de que el partido liderado por Santiago Abascal ya presentó denuncia por estos hechos a finales del pasado mes de enero ante la Fiscalía General del Estado, que remitió las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid. Desde Vox se ha señalado que, sin embargo, ellos no tienen información alguna sobre si su denuncia ha dado lugar a diligencias previas o bien se ha archivado de plano, según fuentes del partido. La diputada de la formación Macarena Olona ha realizado unas declaraciones en las que explica que la interposición de la querella se realiza porque no tienen constancia de que la Fiscalía haya promovido "actuación alguna" a raíz de su denuncia inicial.

No habrá comisión de investigación

El PSOE, Unidas Podemos y los partidos minoritarios que permitieron la investidura de Pedro Sánchez han vuelto a vetar en el Congreso el debate para la creación de una comisión de investigación sobre la reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, del pasado 20 de enero en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El PP y Ciudadanos han vuelto a reclamar en la reunión de la Junta de Portavoces que este asunto se incluyera en el orden del día del próximo Pleno del Congreso, si bien el resultado ha vuelto a ser el mismo: los socialistas, los 'morados' y sus aliados han vuelto a tumbar esta solicitud. La misma respuesta ha cosechado otra petición de 'populares' para que el presidente, Pedro Sánchez, compareciera en sesión plenaria para dar cuenta de todos los detalles sobre esa cita entre Ábalos y Rodríguez en el citado aeródromo.