Vox ha depositado este viernes en el juzgado los más de 120.000 euros que recaudaron el pasado martes a través de su página web con el objetivo de colaborar con Borja, condenado a dos de prisión y 180.000 euros de indemnización por un delito de homicidio por imprudencia grave tras el fallecimiento del atracador de una mujer al que se enfrentó en la calle.

En concreto, la formación que preside Santiago Abascal ha depositado 120.482,93 euros en la cuenta de consignación del juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, destinada a pagar la multa en concepto de responsabilidad civil impuesta a Borja.

A través de un comunicado, Vox explica que la cuantía total de las donaciones se ha distribuido de esta forma: 61.211,03 euros a través de tarjeta, 49.115,94 euros a través del servicio Paypal y 10.155,96 euros a través de transferencia.

VOX, que se muestra "orgulloso de haber servido de instrumento para ayudar a este joven", enviará el justificante de la transferencia a través de correo electrónico a aquellos donante que hayan facilitado su dirección en el proceso. En total, apunta la formación han sido 5.770 las personas que han aportado alguna cantidad a esta causa.

Borja se hará cargo, según ha indicado su abogado, de la cuantía restante hasta completar los 180.000 euros de sanción a los que ha sido condenado. Hasta el momento, el condenado ya había depositado 6.000 euros por lo que le restan por abonar poco menos de 54.000 euros para cubrir la indemnización a pagar a las hijas del fallecido. El abogado de Borja, Alfredo Herrera, ha señalado que aún no ha sido notificado del depósito del dinero en el juzgado, pero ha recordado que Borja asumirá el resto de la indemnización.

También ha señalado que, pese al volumen donado, mantienen su propuesta de fraccionamiento de pago de 250 euros mensuales para cubrir el resto del dinero planteada en el recurso contra el auto de entrada en prisión dictado por el juez.

Según el letrado, Borja agradece las donaciones, pese a que su decisión fue suspender la campaña de 'crowdfunding' porque quiere hacerse cargo personalmente de la cuantía restante de la indemnización. El auto de entrada en prisión de Borja obedece a que no se ha hecho cargo de la responsabilidad civil a la que ha sido condenado ya que no tiene antecedentes penales y su pena no es superior a dos años, según relató su letrado.

La defensa de Borja recurrió el auto y propuso un fraccionamiento del pago a razón de 250 euros mensuales hasta cubrir la cantidad de 174.000 euros, ya que previamente había depositado 6.000 euros en el juzgado. Posteriormente, Vox inició esta semana una campaña de 'crowdfunding' que ha superado los 120.000 euros. Aunque el joven Borja rechazó en un primer momento la donación, posteriormente la aceptó alegando que se trata de donaciones anónimas que no se podrían devolver.

El Fiscal se ha mostrado favorable a la suspensión de condena. En cuanto a la acusación particular, las hijas del fallecido aceptarían la suspensión si cobran la indemnización, según explicó su abogado, mientras que la madre de la víctima quiere que el condenado cumpla la pena.