Santiago Abascal, sobre los incidentes en Vallecas: "Lo de ayer estuvo tolerado y justificado por Fernando Grande-Marlaska"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este jueves durante un mitin de precampaña en Getafe que los disturbios de la víspera en Vallecas, que se saldaron con cuatro detenidos y 35 personas heridas, 21 de ellas policías nacionales, "estuvieron tolerados y justificados por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska".

Abascal ha añadido que lo ocurrido en Vallecas "no sólo fue culpa de Marlaska, también del sátrapa de Galapagar, el que se disfraza para bajar a los barrios", en referencia a Pablo Iglesias.

"Lo que ocurrió estuvo justificado y tolerado tanto por el ministro de Interior, Grande-Marlaska, como por los medios de comunicación", ha insistido.

Ataque a Casado

Pero el líder de la formación verde no solo ha atacado a la izquierda, también ha lanzado un dardo contra Pablo Casado quien, no obstante, ayer denunció los incidentes.

"No queremos su solidaridad tibia, al estilo del PNV", ha señalado sobre el líder popular.

Los asistentes al mitin han interrumpido varias veces al líder de Vox con gritos de "Libertad" y éste ha respondido con vivas a España y la Guardia Civil.

Abascal ha comparecido acompañado de Rocío Monasterio, candidata del partido verde a las elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo 4 de mayo, quien, por su parte, ha asegurado que Vox "irá a dar mítines donde nos dé la gana".

"Dirigen a las personas que nos lapidaron"

"Los barrios no son suyos, son de todos los madrileños. Ya está bien de esta izquierda pija que nos dice a quién podemos votar y a quién no, qué tenemos que decir y qué no", ha denunciado.

Monasterio ha vuelto a culpar a Pablo Iglesias y a Irene Montero de alentar a las agresiones ocurridas ayer en Puente de Vallecas. "Desde su chalet de Galapagar dirigieron a las personas que nos lapidaron".

La formación de extrema derecha ha celebrado esta mañana otro acto en un barrio tradicionalmente de la capital madrileña, Vicálvaro, también sin incidentes.

Tanto Abascal como Monasterio han aprovechado, en varias ocasiones, para culpar de los altercados del día anterior al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ambos han tachado de "cobarde".

Horas antes, por la mañana, Abascal ha acusado a Pablo Iglesias de alentar las agresiones contra su partido.

"El vicepresidente en la sombra es un auténtico criminal, un mentiroso patológico. Es una persona que hace afirmaciones absolutamente fuera de la realidad en cuanto a que Vox defiende el terrorismo. Aquí quien ha incorporado a ETA y a Batasuna a la dirección del Estado ha sido él", ha dicho.

Detención de un tuitero

La resaca de lo ocurrido en Vallecas se ha notado durante toda la jornada de este jueves. Al punto de que la Policía Nacional ha detenido a un vecino de Puente de Vallecas, de 32 años, por pedir en Twitter que Abascal y Monasterio sean colgados como Benito Mussolini y Clara Petacci, que fueron colgados con la cabeza hacia abajo el 28 de abril de 1954 en la plaza de Loreto de Milán.

Tras tomarle declaración en la comisaría del barrio madrileño de Moratalaz, el hombre, sin antecedentes penales, ha quedado en libertad investigado por un presunto delito de odio.