Vox anuncia en un acto para las elecciones gallegas que creará un sindicato de trabajadores "al servicio de los españoles"

Santiago Abascal está apoyando a su candidato a las elecciones gallegas 2020 del próximo 12 de julio, Ricardo Morado, en dos actos de campaña durante este fin de semana en los que ha hecho referencia a la creación "en septiembre, muy pronto" de un nuevo sindicato que "no estará al servicio de ideologías y que no se arrodillará ante la nomenclatura comunista". Según el líder de Vox, se financiará con el dinero de sus sindicados y no con ayudas públicas.

Según las palabras de Abascal, los sindicatos son "ideológicos", "corruptos" e "inútiles" y están dirigidos por unas "oligarquías" que "solo obedecen al poder". A ello ha sumado que están "entregados a las chaladuras ideológicas de la izquierda, como la de género, el supremacismo feminista o el ecologismo ultra que lleva al cierre de muchas empresas".

Por ello, este anuncio, señala el líder de Vox, es el de una organización para trabajadores "anticomunistas" y debido "únicamente sus intereses".

Malas predicciones en las elecciones autonómicas

"Tengo la esperanza de que podamos hacer historia muy pronto, de que estéis en el Parlamento gallego rompiendo la ley del silencio que algunos han impuesto y a la que otros se han rendido”, señalaó en el acto de este sábado Santiago Abascal.

Sin embargo, según los sondeos publicados en las últimas semanas, Vox no conseguiría representación parlamentaria en las cámaras regionales ni de Galicia ni de País Vasco, donde en la primera el PP podría revalidar su mayoría absoluta y en la segunda podría ganar PNV.