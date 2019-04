Villegas: "No contemplamos otro escenario que el trabajar para desbloquear la situación"

"Buscábamos dos cosas, que se aceptase un pacto anti-corrupción y que hubiese un compromiso con una fecha para el debate de investidura", dice el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, afirmando sentirse satisfecho con la reunión del pasado jueves entre los líderes de Ciudadanos y del Partido Popular. Se siente contento porque como dice Villegas: "No tocamos ni una coma, o se aceptaba o no se acepetaba".

La firma de este pacto, para poder empezar las negociaciones, tendrá lugar a las 11:00 de la mañana, y como dice el vicesecretario general de Ciudadanos: "Vamos ultimando todo de hora en hora". Pese a eso confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto y se pueda conformar un gobierno: "Lo que esperamos es tener tiempo de negociar y que haya 169 apoyos. Vamos a plantear los contenidos mínimos para que podamos cambiar el voto".

Aunque el Partido Popular consiga el voto afirmativo de Ciudadanos, necesitaría 11 abstenciones para investir a su candidato, Mariano Rajoy. A esto, Villegas, sin dar nombres propios, ha dicho que "esperamos que los otros partidos hagan una reflexión para desbloquear esta parálisis institucional".

También han preguntado a Jose Manuel Villegas si contemplaba alguna otra situación en caso de que la investidura de Mariano Rajoy no saliese y la situación de buscar otro candidato a la investidura: "Confiamos en que haya investidura. No hemos valorado esa situación, ahora el candidato es Mariano Rajoy. Si el señor Rajoy no sale investido sería una situación complicada". "No contemplamos otro escenario que el trabajar para desbloquear la situación", ha sentenciado Villegas.