Villalobos: "Pablo Iglesias se ha equivocado, ya le dije que en política la demagogia se deja fuera"

Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso, no especula sobre cómo se va a formar la presidencia y la mesa del Congreso. Sí espera que Mariano Rajoy logre llegar a aun acuerdo con el resto de partidos ya que, a su juicio, "no tendría sentido ir a unas terceras elecciones". "El país ha pedido lo que quiere en las urnas y nos obliga a todos a entendernos y a dialogar. No se puede despachar con un 'no' la situación en la que estamos", destaca. Confía en que lleguen los acuerdos "para afrontar los desafíos con un Gobierno estable y seguro y que aporte mucho a la comunidad europea".

Cualquier persona que el partido presente como candidato a presidir el Congreso le parece bien, y no tiene ningún candidato predilecto a ello. Cree que será el PSOE quien va a ejercer la oposición en la Cámara porque tiene más diputados. Sobre Pablo Iglesias, considera que se equivocó y recuerda que ella ya le recordó que en Política había que dejar la demagogia fuera.

Destaca Villalobos que cuando se forman los grupos parlamentarios se estudia donde se va a sentar cada partido y las cosas se van distribuyendo "con diálogo y normalidad". "Prefiero el aburrimiento de una democracia al lío continuo o el silencio de los corderos de una dictadura", apunta.