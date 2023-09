VÍDEO | Daniel Viondi deja su acta de concejal tras dar a Almeida tres palmadas en la cara: "No me vuelva a tocar jamás"

Daniel Viondi, concejal del PSOE, ha sido expulsado del pleno este jueves tras dar tres palmadas en la cara del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien, visiblemente enfadado, ha cargado contra el edil socialista: "Es un violento en los plenos, no se lo voy a permitir".

Se celebraba el debate sobre una iniciativa para renombrar el Antiguo Canódromo de Carabanchel en honor a la futbolista campeona del mundo Jennifer Hermoso, recientemente en el foco mediático por el 'caso Rubiales', cuando se han producido los hechos.

Daniel Viondi ha bajado del atril tras una de sus intervenciones y se ha dirigido al asiento donde se sentaba el alcalde de Madrid tocándole la cara en tres ocasiones. Inmediatamente Almeida le ha reprochado el gesto pidiendo a Reyes Maroto, portavoz socialista, tomar medidas.

"No me vuelva a tocar jamás la cara"

"Creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno y es tocar un concejal a otro en tono amenazante como me ha tocado el señor Viondi en la cara tres veces. El señor Viondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza.Es usted un violento en los plenos y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara", ha dicho Martínez-Almeida, visiblemente enfadado.

Viondi se disculpa y deja su acta de concejal: "Un error que lamento"

El concejal socialista no ha tardado en disculparse por su gesto ante el alcalde de Madrid a través de Twitter (X): "Pido disculpas al Sr Almeida por lo sucedido al final de mi intervención, al entregarle un documento y el intercambio verbal entre ambos. Ya se las he transmitido a través del Sr Carabante al no poder hacerlo directamente. Ha sido un error que lamento mucho"

"He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible", ha publicado el edil socialista vía Twitter.