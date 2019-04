Las víctimas del terrorismo exigen que no haya ninguna vía para la impunidad de los crímenes de ETA

Marimar Blanco, en nombre de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FTV) que engloba a la mayoría de las asociaciones y fundaciones de este colectivo, ha exigido que no se permita a ETA ninguna vía para la impunidad de sus crímenes, porque "nada les debemos" y "nada les daremos".

A través de un comunicado, la FTV recuerda que "tras medio siglo de existencia, años de sufrimiento y dolor", el Estado de derecho, las fuerzas de seguridad y la justicia "han hecho posible la derrota incuestionable de los asesinos". "ETA no nos ha ahorrado ni un solo muerto. Mientras ha tenido capacidad para matar ha seguido haciéndolo de forma imperturbable. Por eso llega tarde su declaración de extinción. No estamos ante un acto voluntario, es, pura y simplemente, la constatación de una evidencia", subraya Blanco en respuesta al comunicado de ETA que anuncia su disolución.

Añade que este "no es el momento de pasar página o de poner punto y final" y subraya que los últimos comunicados de la banda terrorista son "simples operaciones de propaganda", la última de ellas la de este jueves. Blanco insta a la sociedad a promover un relato que "evite equidistancias morales o ambigüedades y que recoja con absoluta claridad la existencia de víctimas y verdugos, sin que quepa ninguna justificación de los terroristas".

Para la FTV, si ETA y su entorno quiere iniciar de verdad una nueva etapa, no debe hacerlo con peticiones de perdón parciales como la manifestada el pasado 20 de abril en un comunicado "execrable" para las víctimas. "Es del todo inadmisible que se pretenda diferenciar entre dos tipos de víctimas: las 'ajenas al conflicto' y las que, en opinión de los terroristas, no lo eran. Esta falacia es inaceptable porque todas las víctimas de la banda asesina fueron inocentes", precisa la Fundación.

Insiste en que ETA no puede legitimar su existencia, sino que lo que tiene que hacer es contribuir a esclarecer los crímenes pendientes de resolución, "haciendo posible que todos y cada uno de los responsables cumplan su condena". "Porque aún existen más de trescientos crímenes de ETA sin esclarecer, además de víctimas desaparecidas, la banda terrorista no puede encontrar ninguna vía para la impunidad de sus crímenes. Nada les debemos, nada les daremos", apostilla.

Y es por ello por lo que Blanco exige a ETA que colabore con la justicia para que todos y cada uno de esos asesinatos quede resuelto para que todos sus responsables cumplan condena. Tras manifestar que el Estado de derecho "no le debe absolutamente nada a ETA", la Fundación cree que sus "presuntos gestos de contrición" no deben alterar el funcionamiento del sistema legal, judicial y penitenciario. "Las víctimas no admitiremos que quienes causaron tanto sufrimiento y dolor pretendan encontrar atajos para eludir todas las consecuencias que nuestro ordenamiento jurídico prevé como respuesta a sus actos. No se puede, ni se debe, dejar de aplicar la ley", concluye.