El vicepresidente del Senado dice que recibirá a Rita Barberá con "cariño y humanidad" porque no está ni investigada

"No hay ningún motivo para rechazar a nadie si no para acogerle con cariño y humanidad. Todos somos hombres buenos en la vida", ha señalado en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Pedro María Sanz, tras la reunión de la Mesa del Senado, explicando que la dinámica del "ahora te hablo o te trato con frialdad" no va con él.

El senador 'popular' ha dicho que "las relaciones humanas" deben estar por encima de cualquier circunstancia" al mismo tiempo que ha criticado que se "planteen" condenas sin que exista una sentencia y, ni si quiera, un auto de un juez con una imputación.

"Que se estén ya condenándolos me parece que sería aplicar una Justicia sin argumento y sin dar la oportunidad a la persona a defenderse", ha zanjado, reivindicando así la presunción de inocencia.

Los aforados responden ante la justicia

Respecto a que Barberá haya aceptado el ofrecimiento del juez que investiga el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal popular del Ayuntamiento para declarar voluntariamente, no lo ha valorado ya que, según ha destacado, "ella tiene la capacidad, la experiencia y la solvencia suficiente para tomar las decisiones que estime en función de sus circunstancias".

De igual modo, ha insistido en la necesidad de "romper con la imagen" de que los aforados no está sometidos a la actuación de la Justicia recordando que lo único es que no son juzgados por los juzgados ordinarios sino que deben serlo por el Tribunal Supremo. En cualquier caso, se ha mostrado partidario de "eliminar privilegios" a senadores -parlamentario que está aforados- pero, eso sí, cree que hay que analizar "bien" qué es un privilegio y qué no lo es.